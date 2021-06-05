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حقوق انسان كوردستان تدعو PKK إلى نقل "نضالهم" خارج الحدود

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-05T12:13:52+0000
حقوق انسان كوردستان تدعو PKK إلى نقل "نضالهم" خارج الحدود

شفق نيوز/ دانت هيئة حقوق الانسان في كوردستان، يوم السبت، سقوط ضحايا من قوات البيشمركة على ايدي عناصر حزب العمال الكوردستاني التركي المناهض لأنقرة “PKK”، داعية إياه الى نقل "صراعهم" الى خارج حدود الاقليم.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تدين مقتل وإصابة أفراداً من البيشمركة على ايدي عناصر حزب العمال الكوردستاني".

وجدد البيان، تأكيده على أن "ينقل تنظيم حزب العمال صراعه الى خارج حدود اقليم كوردستان"، مشدداً على أن "يحترم سيادة الاقليم واستقرار المواطنين وعدم خرق الحدود".

وتابع البيان، أنه "من حق الحزب أن يناضلوا، ولكن مكان نضال البكاكا معروف للجميع، وعليهم نقل نضالهم هذا إلى هناك، وأن لا يكونوا سبباً في تهجير القرى وزعزعة استقرار المدنيين ويقدموا الضحايا".

وادانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان في وقت سابق اليوم السبت، هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في دهوك.

وطالبت اللجنة أيضاً، الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره .

وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم أن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

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