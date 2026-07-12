حقوق الإنسان في كوردستان تطالب بتحقيق دولي بمقتل راعٍ بنيران "الحرس الثوري"

شفق نيوز- اربيل

أدانت المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، يوم الأحد، مقتل راعٍ كوردي برصاص قوات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الحدودية، مطالبة بفتح تحقيق دولي شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وقالت المفوضية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الراعي قُتل بإطلاق نار مباشر في مرتفعات كيلشين الحدودية، مضيفة أن قوات الحرس الثوري سحبت جثمانه ومواشيه إلى داخل الأراضي الإيرانية بعد مقتله.

واعتبرت أن الحادث "اعتداءً على حياة المدنيين، وانتهاكاً للسيادة الوطنية وتجاوزاً للحدود بين البلدين، فضلاً عن مخالفته الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان"، مطالبة بإجراء تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين وتعويض ذوي الضحية.

وأكدت المفوضية أنها تتابع القضية مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مقدمةً تعازيها إلى عائلة الضحية.

وتعرض راعٍ من سكان منطقة برادوست، في وقت لاحق من اليوم، لإطلاق نار قرب الحدود مع إيران.

وتشهد المناطق الحدودية في إقليم كوردستان بين حين وآخر حوادث تستهدف رعاة ومواطنين مدنيين، ما يثير استياءً في الأوساط الحقوقية والرسمية.