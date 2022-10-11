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حقوق الإنسان الكوردستانية: الصحفيان المعتقلان بخير ولم يستخدم معهما العنف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T13:15:33+0000
حقوق الإنسان الكوردستانية: الصحفيان المعتقلان بخير ولم يستخدم معهما العنف

شفق نيوز/ بينت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كوردستان اليوم الثلاثاء، إن الصحفيين المعتقلين في أمان ولم يتعرضوا لأي عنف.

وزارت بعد ظهر اليوم منى ياقو رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان الصحفيين المعتقلين لدى اسايش السليمانية كل من سرتيب قشقاي وابراهيم علي .

وقالت منى ياقو رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الصحفيين في أمان ونفيا وقوع أي عنف ضدهما."

وأضافت إن "الصحفيين قدمت ضدهم  شكوى بموجب المادة 15 بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لكننا نؤيد التعامل معهم وفق قانون الصحافة".

وتابعت: "لا أعرف كم من الوقت سيبقون في التوقيف، لكن القاضي يجب أن يراهم ويتحدث معهم".

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