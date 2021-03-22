حقوق الانسان في كوردستان تدين الاستخفاف بصلاح الدين الايوبي

شفق نيوز/ أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، الاستخافاف بالقائد الكوردي المسلم صلاح الدين الايوبي، من قبل أحد الأشخاص.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مع الاسف قام شخص يدعى بير لقمان يعد نفسه من اتباع الديانة الزرادشتية، بنشر مقطع مصور (فيديو) يسيء فيه للقائد الكوردي صلاح الدين الايوبي، من دون الاصغاء لاي اساس من اسس التعايش ومن دون اعارة الاهتمام لمشاعر واحاسيس المسلمين".

واضافت "ندين مثل هذا النوع من الاقوال التي تتسبب بضرب التعايش السلمي بين الاديان، والهيئة مع كل ما يعزز ويدعم بناء وتعميق اسس التعايش وقبول الاخر".

وتابعت الهيئة "كدأبها المستمر تبذل الهيئة مساعيها من اجل تقديم التاريخ الجميل لكوردستان في قبول الاخر والتعدد الديني والتعايش بين الاديان والمكونات"، مثمنة موقف وزير الاوقاف والشؤون الدينية وممثلية الديانة الزرادشتية الذين فضلا عن ادانتهم لهذا التصرف والتصريحات، في الوقت نفسه طالبوا رئاسة الادعاء العام ان اتخذ الاجراءات القانونية تجاه هذا الشخص".

واكدت انه "من الضروري والمهم ان تمنع كل من وزارة الاوقاف والمدعي العام اي مسعى من هذا القبيل"، مبينة انه "قبل يومين واثناء الحديث عن عيد نوروز كان هناك مسعى لتخريب وحدة الصف والتعايش والسلم المجتمعي".

وكان شخص يدعى بير لقمان، يزعم أنه زعيم أتباع الديانة الزرادشتية في اقليم كوردستان، قد نشر قبل ايام مقطع فيديو يسيء فيه للقائد الكوردي المسلم صلاح الدين الايوبي.