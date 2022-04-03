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حقوق الانسان في كوردستان تحذر من عرض برامج تلفزيونية "حساسة" خلال رمضان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-03T14:10:29+0000
حقوق الانسان في كوردستان تحذر من عرض برامج تلفزيونية "حساسة" خلال رمضان

شفق نيوز/ دعت هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، القنوات التلفزيونية للابتعاد عن بث البرامج التي تتناول الموضوعات الدينية "الحساسة" التي لا تصب في مصلحة وثقافة التعايش في الاقليم. 

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لشهر رمضان المبارك خصوصيته عند المسلمين في الاقليم وجميع المكونات الاخرى"، معربة عن "القلق مما تقوم بعرضه بعض القنوات الاعلامية من موضوعات حساسة جداً كمحور لبرامجها".

وأضافت الهيئة أن "بعض القنوات تقوم في معظم الاحيان باستضافة اناس من غير الخبراء الذين يتحدثون عن تلك الموضوعات ويكون لذلك تأثيرات سلبية على اوضاع التعايش الديني في الاقليم"، مطالبة تلك القنوات بأن "تكون برامجها الدينية بشكل يصب في مصلحة التعايش بين شعوب كوردستان وتعميق ثقافة المحبة والالفة بينهم".

ورأى بيان هيئة حقوق الانسان في كوردستان، أن من الضروري "ابتعاد تلك القنوات عن الموضوعات الدينية الحساسة التي لاتخدم احداً".

 

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