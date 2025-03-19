حفاظاً على البيئة.. إقليم كوردستان يحظر صيد الأسماك 3 اشهر

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، فرض حظر على صيد الأسماك لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من يوم الخميس 20 آذار 2025، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة المائية.

وقال المتحدث باسم شرطة الغابات والبيئة في السليمانية هيمن كمر خان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحظر سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 آذار 2025، ويستمر لغاية 20 حزيران من العام نفسه".

وأضاف المتحدث، أن "هذا القرار يشمل جميع أشكال صيد الأسماك دون استثناء"، مشددًا على "ضرورة التزام الصيادين وأصحاب المهن المرتبطة بالثروة السمكية بهذا التوجيه خلال فترة الحظر".

ويأتي هذا القرار في سياق التدابير المتخذة لحماية الموارد الطبيعية في الإقليم وضمان استدامة الثروة السمكية، إذ تعتمد فترات الحظر على دراسات بيئية تهدف إلى الحفاظ على التوازن الطبيعي للأنظمة المائية.

يُذكر أن إقليم كوردستان يفرض سنويًا قيودًا على صيد الأسماك خلال مواسم محددة، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من الصيد الجائر الذي يؤثر سلبًا على المخزون السمكي في الأنهار والبحيرات المحلية.