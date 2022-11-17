حفاظاً على البيئة.. جولة دراجات هوائية في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / ضمن فعاليات مهرجان البيئة الذي يقام في قضاء كفري بإدارة گرميان في إقليم كوردستان، أقيمت يوم الخميس، جولة دراجات هوائية في أحياء وشوارع كفري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن جولة الدراجات الهوائية أقيمت عصر اليوم، من قبل إعدادية كفري للبنين .

وأضاف أن الجولة جاءت ضمن فعاليات مهرجان الحفاظ على البيئة والذي يضم زراعة الأشجار وتوزيع البوسترات التوعوية وإقامة ندوات توعوية للحفاظ على البيئة في المنطقة.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن الجولة كانت بمشاركة 50 طالباً شارك في الجولة من وسط المدينة إلى سد كفري، كما وتم التجوال في الأماكن الأثرية في القضاء.

وتعاني بعض مدن إقليم كوردستان، وخاصة قضاء كفري، من ارتفاع نسبة التلوث والازدحام المروري الشديد، الأمر الذي دفع بمحبي البيئة بتشجيع استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة بديلة للتنقل على الرغم من وجود صعوبات.