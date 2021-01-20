حفاظا على ارواح الأهالي.. السليمانية تغلق طريقاً ونفقاً رئيسين

شفق نيوز/ دعت مديرية مرور محافظة السليمانية باقليم كوردستان، مساء الاربعاء، السائقين الى عدم سلك طريق رئيس بسبب تراكم الثلوج وكثافتها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب هطول كميات كبيرة من الثلوج وتراكمها، اصبح من الصعب على المركبات المرور بشارع "هروته" الرئيس من اجل المحافظة على حياة السائقين، مطالبة اياهم بتجنب المرور بهذا الشارع في الوقت الحاضر.

ويأتي البيان في وقت تشهد معظم مناطق اقليم كوردستان موجة من هطول الثلوج التي تعيق حركة المركبات والمواطنين.

من جانبها، حذرت مديرية المرور في مدينة السليمانية السائقين من في نفق "بيشرو" في منطقة سيتك بسبب الثلوج الكثيفة التي سقطت على الطريق حفاظا على حياتهم.

يشار الى ان نفق بيشرو من اطول الانفاق في العراق اذ يخترق جبل ازمر شمالي المدينة بطول 2400 متر ويربط مدينة السليمانية بقضاء شاربازير والمناطق الاخرى.

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، قد اعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن موجة شديدة البرودة ستضرب العراق ابتداء من الليلة وتستمر للأيام المقبلة، مبيناً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى انجماد ودرجات حرارة مقاربة للصفر المئوي هذه الليلة في مناطق البلاد الشمالية والغربية، وتقارب الصفر في وسط البلاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتعمق الموجة أكثر نحو باقي مدن البلاد صباح يوم غد الخميس، مع انخفاضها أكثر ليل الخميس وصباح الجمعة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأشار عطية إلى أن دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال السعودية تأثرت بهذه الموجة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اصدرت شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، توجيهات للسائحين الذين يتوافدون الى المناطق السياحية بالتزامن مع تساقط الثلوج حفاظا على سلامتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "التوجيهات تشمل الابتعاد عن اطلاق العيارات النارية وعدم حمل السلاح بهدف الصيد والابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية وذلك لمنع وقوع الحوادث في تلك المناطق".

ودعا الى "الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن اسلوب السياقة غير الصحيحة وعدم التوجه الى المناطق المرتفعة والطرق الوعرة والبقاء لساعات متأخرة في المناطق البعيدة".

وطالب سليمان المواطنين بـ"الابتعاد عن اية ظاهرة غير حضارية خلال سفراتهم الشتوية نحو المناطق الجبلية والمواقع السياحية".