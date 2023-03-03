حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان لمدة 3 أشهر

شفق نيوز/ سنويا وفي بداية شهر آذار/ مارس ، يتم الإعلان عن حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان العراق ويستمر ذلك لمدة 3 أشهر أو أكثر لأن الفترة الحالية تُعد موسم تكاثر الأسماك.

وبهذا الصدد أعلن مدير إعلام مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية العميد هيمن كمرخان أفندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه بتاريخ (3/5/2023) سيتم حظر الصيد بأي شكل من الأشكال ولهذا الغرض تمركزت جميع قواتهم على البحيرات والأنهار، مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم اصطياد الأسماك بأي شكل من الأشكال خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه بتاريخ 15/6/2023 سيكون إصطياد الأسماك متاحاً وفقا للتعليمات المسموح بها.

ومن الجدير بالذكر أنه يُحظر صيد الأسماك في أي وقت من الأوقات بواسطة استخدام الكهرباء أو السم، أو المتفجرات بجميع أنواعها، أو بالشباك الدقيقة.