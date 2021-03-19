حظر تجوال في الأفق مع ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة بكورونا كوفيد 19 .

وقالت روجين أحمد الناطقة الرسمية باسم لجنة الصحة للادارة الذاتية وعضو خلية الأزمة في القامشلي لوكالة شفق نيوز، "نتيجة ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات والوفيات بكورونا في المنطقة، نناقش كخلية الأزمة كيفية اتخاذ الاجراءات اللازمة ولا نستبعد فرض حظر جزئي او كلي جديد ان استمر ازدياد حالات الاصابة".

ونوهت أحمد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في الاماكن العامة وخاصة في احتفالات أعياد نوروز خلال اليومين القادمين.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر كلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23آذار 2020، كما وانهت الحظر الكلي والجزئي في مناطقها بتاريخ 4 شباط 2021.