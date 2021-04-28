سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حظر تجوال جديد بمناطق الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T20:21:46+0000
حظر تجوال جديد بمناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ قال مصدر مسؤول في خلية الأزمة بالادارة الذاتية بأنه سيتم فرض حظر تجوال ابتداءً من يوم الجمعة 30 نيسان، على مناطق شمال وشرق سوريا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحظر سيكون جزئياً لمناطق شمال وشرق سوريا كافة، بعد انتهاء مدة الحظر الكلي في 29 نيسان الجاري الذي يصادف يوم غد.

وأضاف أن حظر التجوال يبدأ من السابعة مساءً ولغاية السابعة صباحاً، وأن السلطات في الإدارة عمدت إلى عدم جعل الحظر شاملاً نظراً للأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظراً كلياً على مناطقها كافة في 23 نيسان الجاري، ومددته لسبعة ايام اضافية على مدن الجزيرة والطبقة، وجزئياً على باقي المناطق.

related

3 وفيات و161 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Date: 2021-03-31 10:07:17
3 وفيات و161 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي في مناطقها كافة

Date: 2021-04-11 14:26:29
الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي في مناطقها كافة

الإدارة الذاتية: زيارة الائتلاف السوري إلى أربيل تهدف لعرقلة المفاوضات الكوردية

Date: 2021-03-03 21:08:50
الإدارة الذاتية: زيارة الائتلاف السوري إلى أربيل تهدف لعرقلة المفاوضات الكوردية

الإدارة الذاتية: روسيا تحاول ابتزازنا من خلال انسحابات في ريف حلب

Date: 2021-04-15 20:26:29
الإدارة الذاتية: روسيا تحاول ابتزازنا من خلال انسحابات في ريف حلب

السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

Date: 2020-03-19 15:35:28
السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

تخوف من إخفاق المفاوضات بين الأحزاب الكوردية في شمال وشرقي سوريا

Date: 2020-12-18 08:59:45
تخوف من إخفاق المفاوضات بين الأحزاب الكوردية في شمال وشرقي سوريا

تراجع إصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية مع بدء حظر التجوال

Date: 2020-11-26 12:26:18
تراجع إصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية مع بدء حظر التجوال

رشق دورية أمريكية بالحجارة في ريف القامشلي

Date: 2020-12-28 19:49:40
رشق دورية أمريكية بالحجارة في ريف القامشلي