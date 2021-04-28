حظر تجوال جديد بمناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ قال مصدر مسؤول في خلية الأزمة بالادارة الذاتية بأنه سيتم فرض حظر تجوال ابتداءً من يوم الجمعة 30 نيسان، على مناطق شمال وشرق سوريا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحظر سيكون جزئياً لمناطق شمال وشرق سوريا كافة، بعد انتهاء مدة الحظر الكلي في 29 نيسان الجاري الذي يصادف يوم غد.

وأضاف أن حظر التجوال يبدأ من السابعة مساءً ولغاية السابعة صباحاً، وأن السلطات في الإدارة عمدت إلى عدم جعل الحظر شاملاً نظراً للأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظراً كلياً على مناطقها كافة في 23 نيسان الجاري، ومددته لسبعة ايام اضافية على مدن الجزيرة والطبقة، وجزئياً على باقي المناطق.