حظر التصدير يكبد مربي الدواجن في السليمانية خسائر كبيرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدجاج الحي في أسواق السليمانية تراجعاً جديداً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد ليقترب من 2000 دينار.

وأوضح رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المشاكل التي يواجهها مربي الدواجن ما زالت مستمرة، متسببة في خسائر كبيرة لهم، خاصة بعد حظر تصدير منتجات مزارع الدواجن في الإقليم إلى المحافظات الأخرى في العراق، مما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع.

وأشار عبد الله إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدجاج الحي يعود إلى عدم السماح بتصدير منتجات الإقليم إلى باقي المحافظات، حيث يتعين دفع أكثر من 4 ملايين دينار كرسوم وجمارك لكل شحنة دجاج تُنقل إلى بغداد، مما يزيد من أعباء مربي الدواجن ويؤدي إلى صعوبات في تسويق المنتج محلياً.

من جانبه، أكد كارزان أحمد، أحد بائعي الدجاج في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، أن أسعار الدجاج شهدت انخفاضاً مستمراً خلال الأسبوع الماضي، حيث كان سعر الكيلو غرام يبلغ 2400 دينار، لكنه تراجع الآن ليصل إلى نحو 2000 دينار للكيلوغرام الواحد.