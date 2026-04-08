حطام مسيّرة يسقط في دهوك رغم إعلان الهدنة الأمريكية الإيرانية

شفق نيوز- دهوك

أفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة على قرية سندوري شمال محافظة دهوك.

وقال الشهود، لوكالة شفق نيوز، إن أجزاء من المسيّرة سقطت داخل القرية، من دون أن تسفر الحادثة عن خسائر بشرية، فيما لم تتضح على الفور تفاصيل أكثر.

وشهدت محافظة دهوك خلال الأيام الماضية حوادث مماثلة مرتبطة بالمسيّرات، ضمن هجمات واسعة تعرض لها إقليم كوردستان، تبنتها إيران وفصائل مسلحة متحالفة معها، قالت إنها استهدفت "منشآت أميركية".

وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط ضحايا من المدنيين، بسقوط مسيرات على مناطق سكنية، بخاصة في أربيل.

ويأتي الحادث بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر الأربعاء، الموافقة على هدنة لمدة أسبوعين مع إيران، بعد نحو أربعين يوماً من تصعيد عسكري اجتاح المنطقة.

وأفادت تقارير أميركية بأن إسرائيل وافقت أيضاً على تعليق ضرباتها خلال فترة التهدئة التي توسطت فيها باكستان.

وفي إعلان لاحق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قبول بلاده بالهدنة، مؤكداً أن طهران ستوقف عملياتها العسكرية إذا توقفت الهجمات عليها، فيما قال إن الملاحة الآمنة في مضيق هرمز ستكون متاحة لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع الأخذ بالاعتبارات التقنية القائمة.