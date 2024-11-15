حضور واسع في ثاني أيام معرض السليمانية الدولي للسياحة (صور)

شفق نيوز/ تستمر فعاليات النسخة الثانية من معرض السليمانية الدولي للسياحة، يوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي الذي شهد حضوراً رسمياً وشعبياً مميزاً.

وقال مدير عام معرض السليمانية الدولي حسن رحيم، لوكالة شفق نيوز إن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويُنظَّم برعاية مديرية السياحة في السليمانية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة السليمانية وشركة "أطلس الأصيلة".

وأضاف يشارك في المعرض نحو 110 شركات محلية وأجنبية من ثماني دول ليصبح منصة لعرض وتبادل الخبرات في قطاع السياحة.

وبين مراسلنا أن المعرض شهد في اليوم الثاني تنظيم فعاليات متنوعة تشمل حلقات نقاشية حول السياحة تستهدف الشركات المحلية والدولية، إلى جانب أنشطة ثقافية متعددة.

كما تُعرض في المعرض مجموعات من سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والسيارات المميزة القادمة من دول مختلفة، مما يضيف تنوعاً وجاذبية للزوار.

ويهدف المعرض بحسب القائمين عليه إلى تنشيط الحركة السياحية في مناطق إقليم كوردستان وتوفير مستلزمات جذب السياح، وتعزيز القطاع السياحي وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، على أرض المعارض الدولية في طاسلوجه جنوبي مدينة السليمانية.

ويأتي هذا المعرض في إطار جهود تعزيز السياحة في إقليم كوردستان، حيث تمثل مدينة السليمانية وجهة بارزة تتمتع بمقومات ثقافية وطبيعية تجذب الزوار من داخل العراق وخارجه.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد لاقت حققت نجاحاً لافتاً، مما حفّز تنظيم النسخة الثانية منه بهدف تطوير القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والدولية.