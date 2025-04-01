حضور محلي ودولي واسع.. احتفالية كبرى بعيد "أكيتو" في دهوك (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، انطلاق احتفالية كبرى بمناسبة عيد "أكيتو" رأس السنة الاشورية البابلية، وسط حضور جماهيري واسع من مختلف محافظات العراق، وعدد من دول العالم.

بدأت المسيرة الاحتفالية من أمام كنيسة "مريم العذراء" وسط مدينة دهوك، حيث تقدم المشاركون عبر الشارع الرئيسي وصولا الى ساحة الاحتفال في مجمع مازي.

وخلال المسيرة، رفع المحتفلون الأعلام والشعارات التي تحتفي بالمناسبة، وأقاموا دبكات ورقصات فلكلورية في شوارع المدينة، بمشهد يجسد التراث والتقاليد الاشورية العريقة.

وفي هذا السياق أوضح عضو اللجنة المنظمة للاحتفالية، نينوس عوديشو، أن "الهدف من اقامة هذا الحدث هو ايصال رسالة واضحة الى الحكومات المحلية والمجتمع الدولي بأن الاشوريين ما زالوا موجودين ومتجذرين في هذا الوطن، وأن أي محاولات لطمس هويتهم او تغييب وجودهم تعد جريمة بحقهم.

وأضاف عوديشو، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا العام شهد مشاركة اكثر من 5000 مسيحي قدموا من دول المهجر في الاحتفالات ما يعكس تمسك هذا الشعب بهويته رغم التحديات".

ودعا المجتمع الدولي، إلى "حماية المسيحيين وصون حقوقهم وضمان الحفاظ على أرثهم القومي والثقافي"، مشيراً إلى أن "الاشوريين يواجهون تحديات كبيرة ابرزها الهجرة والتهميش السياسي، الأمر الذي ادى الى تناقص اعدادهم بشكل مستمر".

من جانبها، أعربت سوزانا كوركيس، عن سعادتها بهذه المناسبة مشيرة في حديثها للوكالة، إلى أن هذا العام شهد حضورا اشوريا لافتا مما اضفى طابعا مميزا على الاحتفالات، وأكدت أن أملها الكبير هو أن يعم الأمن والاستقرار في العراق وجميع انحاء العالم.