حضور كوردستاني في القمة العالمية للحكومات بدبي: فرصة لجذب الاستثمار للإقليم

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري سعيد أن الإقليم لديه ما يقارب 200 فرصة استثمارية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من مشاركة كوردستان بالقمة العالمية للحكومات، التي انطلقت في دبي أمس الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن سعيد قوله؛ إنه "يمكن لإقليم كوردستان تطوير فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والبنى التحتية والصناعات التحويلية والتعدين، من خلال التعاون المشترك مع الجهات والحكومات المختلفة".

واعتبر سعيد؛ أن "تواجد وفد حكومي واقتصادي رفيع المستوى من الإقليم، برئاسة رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فرصة مثالية لاستعراض هذه الفرص، معلناً أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع وفود مشاركة، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات خاصة مع دولة الإمارات".

وكان رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وصل أمس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمية للحكومات، وألقى كلمة أكد من خلالها على ضرورة الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي.