حضور قيادي في الإدارة والخدمات.. نساء يتولين أبرز المناصب الحكومية في السليمانية

شفق نيوز - السليمانية

رصد مراسل وكالة شفق نيوز، تزايد حضور المرأة في المناصب القيادية داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة السليمانية، حيث تتولى عدد من النساء إدارة دوائر خدمية وإدارية رئيسية، في خطوة تعكس اتساع مشاركة المرأة في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وبحسب ما وثقه مراسل وكالة شفق نيوز، تتوزع هذه المناصب على قطاعات حيوية تشمل الإدارة المحلية، والتربية، والسياحة، والبيئة، والتجارة، والجنسية والأحوال المدنية، إذ تشغل العميد زلفان غريب منصب مديرة مديرية الجنسية والأحوال المدنية في السليمانية، فيما تتولى شاناز عامر إدارة مديرية السياحة في المحافظة.

كما تشغل نسرين أحمد منصب مديرة مديرية التجارة والحبوب، وتتولى شايي آوات إدارة مديرية البيئة، في حين ترأس ليلى عمر بلدية السليمانية، وهي من أبرز المؤسسات الخدمية في المحافظة.

وفي القطاع التربوي، تدير بناز رمضان مديرية تربية غرب السليمانية، بينما تتولى روزا شيخ رؤوف إدارة مديرية تربية شرق السليمانية، في إطار مشاركة نسوية واسعة في قيادة المؤسسات التعليمية.

ويعكس هذا التواجد النسوي في المواقع الإدارية والتنفيذية تنامي دور المرأة في إدارة الشأن العام بمحافظة السليمانية، ولا سيما في المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، بما يعزز تمكينها في مراكز صنع القرار والإدارة الحكومية.