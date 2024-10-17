"حضور دولي واحتفال مهيب".. السليمانية تحيي ذكرى ولادة "باز الله الأشهب" (صور)

شفق نيوز/ أقيم مساء اليوم الخميس، في مقر التكية القادرية الكسنزانية في السليمانية، احتفالاً مهيباً لإحياء ذكرى ولادة الشيخ عبد القادر الكيلاني الحسني شيخ الطريقة القادرية في العالم.

وأكد الشيخ وهاب سنكاوي، عضو المجلس الثقافي للتكية القادرية الكسنزانية، في حديثه لوكالة شفق نيوز، على "أهمية هذا الحدث الروحي الكبير".

وأضاف أن "حياة الشيخ الكيلاني تجسدت من خلال المحافل العلمية والدينية، حيث كانت مليئة بالجهود في خدمة البشرية ونشر الدين الإسلامي الحنيف".

وبين سنكاوي أن "الاحتفال شهد حضوراً واسعاً من جميع مناطق العراق وكوردستان، بالإضافة إلى شخصيات من إيران وتركيا والهند ودول أخرى".

وأكد الشيخ وهاب ان "الاحتفال تضمن مشاركة عدد من رجال الدين والسياسيين والعلماء، وسط حشد يضم الآلاف من أتباع الطريقة القادرية، وبإشراف الشيخ نهرو الكسنزاني، و اشتملت الفعالية على تلاوة آيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى كلمات ومراثي وأشعار وأناشيد دينية، مع توزيع الطعام على المشاركين كجزء من تقاليد الضيافة.

ويعتبر الشيخ عبد القادر الكيلاني واحداً من أبرز الشخصيات الروحية في التاريخ الإسلامي، ويطلق عليه مريدون لقب "باز الله الأشهب".

وأسس الكيلاني الطريقة القادرية، التي تُعد واحدة من أكبر الطرق الصوفية. وتحظى هذه الطريقة بشعبية واسعة في العالم الإسلامي، ويحتفل أتباعها بذكرى ولادته سنوياً كوسيلة لإحياء تعاليمه الروحية وأثره في نشر القيم الإسلامية.

وتعكس هذه المراسيم السنوية في السليمانية التزام الكورد بتراثهم الروحي والثقافي، وتعزز الروابط الاجتماعية والدينية بين الأتباع، مما يجعل هذا الحدث علامة فارقة في التقاليد الثقافية والدينية في المنطقة.