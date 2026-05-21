حصيلة 5 اشهر.. دهوك تسجل 295 حادثاً مختلفاً بخسائر تتجاوز ملياري دينار

شفق نيوز / دهوك

أعلنت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الخميس، عن تسجيل 295 حادثاً مختلفاً منذ مطلع العام الحالي، أسفرت عن أضرار مادية تجاوزت ملياري دينار.

وقال المسؤول الإعلامي للدائرة، العقيد بيوار عبد العزيز، في مؤتمر صحفي: إن الحوادث المسجلة شملت 156 حادث حريق، و19 حادث فيضان وسيول، في حين توزعت الحالات الـ120 المتبقية بين حوادث مرورية ومهام إنقاذ أخرى.

وأضاف عبد العزيز، أن هذه الحوادث أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص؛ قضى أربعة منهم جراء الحرائق، في حين سُجلت حالة غرق واحدة داخل أحد السدود.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن القيمة التقديرية للأضرار المادية بلغت مليارين و150 مليون دينار عراقي، مجدداً دعوته المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة وتدابير الوقاية.