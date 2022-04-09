حصيلة أولية.. مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار بمعمل للحديد بمحافظة السليمانية

شفق نيوز/ قتل شخص واحد وأصيب ما لايقل عن 13 شخصا يوم السبت في انفجار لمعمل للحديد بمحافظة السليمانية اثر حريق اندلع في المعمل.

وأبلغ مصدر من مستشفى شار وكالة شفق نيوز؛ أن انفجارا في معمل للحديد بمنطقة تانجرو أودى بحياة مواطن وإصابة 13 آخرين في أقل تقدير.

واضاف المصدر؛ أن اثنين من المصابين حالتهم غير مستقرة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ إن أسباب الانفجار لم تعرف بعد، وسيتم فتح تحقيق وحصر الخسائر فيما بعد.

وفي غضون ذلك؛ ذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الأجهزة الامنية الخاصة بالمعمل منعت الصحفيين من الاقتراب لمكان الحادث أو تصويره.

واشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق مع توجه قوة أمنية للتحقيق حول ملابسات الحادث.