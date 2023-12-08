حصيلة نهائية: وفاة 14 طالبا وأستاذا وإصابة 7 في حادث حريق مبنى في سوران

شفق نيوز/ اعلن هلكورد شيخ نجيب المشرف على إدارة منطقة سوران المستقلة يوم الجمعة، عن الحصيلة النهائية لضحايا حريق القسم الداخلي في المنطقة.

وقال شيخ نجيب في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز؛ ان "حريقا اندلع مساء اليوم في مبنى متكون من 14 شقة و يسكنها 60 شخصآ في سوران".

وأضاف أن "رجال الشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف هرعوا إلى محل الحادث؛ وتم السيطرة على الحريق".

وتابع أنه "من جراء الدخان حصلت حالات الإختناق حيث توفي جراءها 14 شخصاً، 10 رجال و 4 نساء، و إصابة 7 أشخاص آخرين وهم الآن تحت العناية المركزة".

وأشار الى أن "من بين المتوفين أساتذة جامعة البروفيسور محمد وحيد دحام مع أختيه و الدكتورة إلهام وطالب بكالوريوس مع زوجته".

وفي وقت سابق؛ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة 14 طالباً كحصيلة اولية اثر اندلاع حريق في قسم داخلي في قضاء سوران بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.