حصيلة نهائية لضحايا حادثة غرق زورق مهاجرين شمال فرنسا

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة القمة "لوتكه" المعنية بشؤون اللاجئين في العراق، يوم الخميس، عن حصيلة نهائية لضحايا حادثة غرق زورق للمهاجرين شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية.

ونشرت المؤسسة قائمة، باللغة الكوردية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن القائمة الاخيرة لضحايا العبارة التي غرقت في بحر المانش خلال محاولتهم العبور من فرنسا الى بريطانيا أظهرت وجود 16 مواطناً من اقليم كوردستان، مبينة أن جثمانهم ستعود الى الاقليم فجر يوم غد الجمعة عبر مطار اربيل الدولي.

وضمت القائمة "19 إسما لغاية الان، تم العثور على 17 منهم، مشيرة إلى أن احدهم من ايران وتم اعادة جثمانه الى بلاده.

وفي الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، قضى 27 مهاجراً على الأقل اثر غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية.

ويعد الحادث كارثة إنسانية غير مسبوقة على طريق الهجرة، ما استدعت من باريس ولندن اتفاقاً على "الضرورة الملحّة" لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي.