حصيلة كورونا في الإدارة الذاتية.. ثلاث وفيات و ٧٦ إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وامرأة من قامشلي".

وقال مصطفى، إن "الهيئة سجلت ٧٦ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣٩ ذكور و ٣٧ إناث".

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة ١٩، القامشلي ٢٢، ديرك ٦، عامودا، الدرباسية ٤، الرقة ١٠، الطبقة ١٠، الشهباء ١.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٢٩٧ حالة منها ٣٦١ حالة وفاة و١٢٧٥ حالة شفاء.