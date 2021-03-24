سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حصيلة كورونا في الإدارة الذاتية.. ثلاث وفيات و ٧٦ إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T14:00:46+0000
حصيلة كورونا في الإدارة الذاتية.. ثلاث وفيات و ٧٦ إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وامرأة من قامشلي".

وقال مصطفى، إن "الهيئة سجلت ٧٦ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣٩ ذكور و ٣٧ إناث".

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة ١٩، القامشلي ٢٢، ديرك ٦، عامودا، الدرباسية ٤، الرقة ١٠، الطبقة ١٠، الشهباء ١.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٢٩٧ حالة منها ٣٦١ حالة وفاة و١٢٧٥ حالة شفاء.

related

قوة كوردية تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

Date: 2019-09-05 18:01:56
قوة كوردية تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

Date: 2020-12-31 12:08:42
رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

ارتفاع جنوني للأسعار وسط صمت الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.. صور

Date: 2021-02-25 13:12:04
ارتفاع جنوني للأسعار وسط صمت الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.. صور

هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

Date: 2020-12-02 19:03:46
هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

انخفاض ملحوظ.. تسجيل 13 إصابة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-01-28 11:17:27
انخفاض ملحوظ.. تسجيل 13 إصابة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

انتحار طالبة في جامعة الفرات بالحسكة بعد طردها من قاعة الامتحانات

Date: 2021-01-12 14:48:07
انتحار طالبة في جامعة الفرات بالحسكة بعد طردها من قاعة الامتحانات

بذكرى احتلال عفرين.. المظاهرات تعم المدن الكوردية في شمال شرقي سوريا

Date: 2021-03-18 14:14:54
بذكرى احتلال عفرين.. المظاهرات تعم المدن الكوردية في شمال شرقي سوريا

منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية

Date: 2020-12-10 14:11:24
منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية