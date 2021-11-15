حصيلة كورونا اليومية بإقليم كوردستان: 18 وفاة و475 إصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، وفاة 18 مصابا وتسجيل 475 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد covid19 مقابل تعافي 566 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6076 فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف اصابة 475 شخصا جديدا بالفيروس، لافتا الى ان 566 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها.

ولفت البيان الى ان 18 مصابا توفوا جراء مضاعفات المرض في جميع مناطق الاقليم للفترة ذاتها.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية منذ ظهور الفيروس بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد تلقي العلاج والتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اشار البيان الى ان مختبراتها اجرت 3446730 فحصا اسفرت عن اكتشاف 269740 اصابة مقابل تعافي 355449 مصابا وبقاء 7606 مصابا تحت الرعاية الطبية وتأكد وفاة 6685 مصابا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور المرض.