حصيلة حريق منفذ برويزخان: وفاة وإصابة 8 أشخاص واحتراق 14 شاحنة

شفق نيوز/ كشف مصدر في الدفاع المدني بمنطقة كرميان يوم الاثنين الحصيلة النهائية لحريق منفذ برويزخان الحدودي مع إيران.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وحدات الدفاع المدني سيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده.

واضاف أن الحصيلة النهائية وفقا لإدارة كرميان احتراق 14 شاحنة ووفاة مواطن وإصابة 7 آخرين. مشيرا إلى ان المصابين يتلقون العلاج في مستشفى هزار.

وفي وقت سابق؛ قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً كبيراً اندلع مساء اليوم، في ساحة منفذ برويز خان الحدودي مع ايران من جهة كلار عند أطراف السليمانية شمال شرق ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "آليات الاطفاء تحاول اخماد النيران"، مبيناً أن "الحريق التهم عدداً كبيراً من الشاحنات وسيارات الوقود"، دون معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى لحظة كتابة الخبر.

بدوره؛ قال المتحدث باسم الدفاع المدني في كرميان إبراهيم محمد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الحريق اندلع في 6 صهاريج نفطية، وتسبب بوفاة شخص وإصابة عدد من السواق و 5 فرق إطفاء هرعت لمكان الحريق من أجل السيطرة عليه.