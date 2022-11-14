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حصيلة جديدة للقصف الإيراني على كويسنجق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T10:31:52+0000
حصيلة جديدة للقصف الإيراني على كويسنجق

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء كويسنجق، يوم الإثنين، مقتل واصابة 10 أشخاص اثر استهداف الحرس الثوري الإيراني لمقرات أحزاب كوردية إيرانية معارضة.

وقال طارق حيدري قائمقام كويسنجق لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الصاروخي بدأ في الساعة الثامنة و49 دقيقة من صباح اليوم واستمر لغاية التاسعة و15 دقيقة، باستهداف مقرات لاحزاب كوردية معارضة لايران في منطقة القلعة"، مشيرا الى ان "القصف اسفر عن مقتل شخصين واصابة ثمانية اخرين".

واضاف حيدري الى ان "مخيمات اللاجئين الكورد اخليت من الساكنين خوفا من اثار القصف اضافة الى توقف الدراسة في خمس مدارس ونقل طلابها الى مدارس اخرى".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وأدان اقليم كوردستان القصف، واعتبره انتهاكاً لسيادة الاقليم.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".

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