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حصيلة جديدة لسلسلة انفجارات استهدفت قوات الكوماندوز بأطراف إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-19T11:10:46+0000
حصيلة جديدة لسلسلة انفجارات استهدفت قوات الكوماندوز بأطراف إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة التابعة لإقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، بسقوط ضحية وإصابة 8 آخرين من قوات الكوماندوز بينهم قائدهم بسلسلة انفجارات استهدفتهم خلال عملية أمنية بأطراف المنطقة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه اليوم الأربعاء الموافق 19/10/2022 وخلال المهمة الرسمية لحفظ الأمن والإستقرار والإشراف على عملية في حدود "تاويركه" في منطقتي "بلكانه" و"زينانه" في كرميان لمواجهة الإرهاب وفلول تنظيم داعش انفجرت عدة عبوات ناسفة استهدفت قوات كوماندوز كوردستان.

وأضاف أنه نتيجة لإنفجار إحدى العبوات أُصيب (آكام عمر) قائد قوات كوماندوز كوردستان بجروح خطيرة، وأُستشهد الملازم (زهير محمد) وأُصيب سبعة آخرون من بيشمركة الكوماندوز.

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