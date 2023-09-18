حصيلة اولية: 9 قتلى وجرحى من القوات الأمنية في قصف مطار عربت بالسليمانية (تحديث)

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في محافظة السليمانية، عن اعداد الضحايا والمصابين نتيجة قصف مطار عربت الزراعي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القصف تسبب بسقوط 6 قتلى و3 جرحى كحصيلة أولية لغاية الآن.

وأفاد مصدر حكومي، في وقت سابق من يوم الاثنين، باستهداف مطار عربت الزراعي الواقع جنوب شرقي السليمانية.

وقال المصدر لوكالة لشفق نيوز، إن الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة مجهولة الهوية بحسب المعلومات الأولية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وفي غضون ذلك؛ أكد مصدر صحي من مستشفى شار في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المستشفى أرسلت 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث بعد ورود معلومات بوقوع ضحايا وجرحى.

وانشئ مطار عربت في محافظة السليمانية عام 2005 ويستخدم للخدمات المدنية والمجالات الزراعية.