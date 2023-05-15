حصيلة اشتباك كويسنجق باربيل ترتفع الى قتيلين والسبب خلاف عائلي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الإثنين، عن سبب الاشتباك المسلح الذي وقع في قضاء كويسنجق باربيل، مشيراً الى ارتفاع حصيلة الاشتباك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الاشتباك يعود الى خلاف عائلي بين الطرفين تطور لاحقاً الى استخدام الاسلحة"، لافتاً إلى "وفاة شخص ثانٍ متأثرا بجراحه جراء الاشتباك لتصبح الحصيلة قتيلين وثلاثة جرحى".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباك مسلح وقع قرب مركز شرطة قضاء كويسنجق في باربيل.