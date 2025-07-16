حصري.. شركة نفط أمريكية تعلن إيقاف الإنتاج بعد قصف حقل بدهوك

شفق نيوز– دهوك

أعلنت شركة النفط الأمريكية "HKN Energ" العاملة بحقل سرسنك في دهوك، يوم الأربعاء، إيقاف الإنتاج بعد تعرض حقل نفطي في المحافظة لهجوم بطائرة مسيرة، فيما أكدت إجراء تقييم شامل لحجم الأضرار وتكلفتها.

وقال مدير الموارد البشرية ومستشار الشؤون الداخلية في الشركة، راسا جاف، لوكالة شفق نيوز، إن "من المبكر تحديد الحجم الكامل أو تكلفة الأضرار، وسيتم إجراء تقييم شامل".

وأكد، أن "شركة HKN Energy تركّز على ضمان السلامة، ودعم التحقيق، واستقرار العمليات".

وكشف، أن "التأثير على المدى القصير واضح، حيث تم إيقاف الإنتاج، أما التأثير على المدى الطويل غير معروف حتى الآن، مع ذلك، تظل HKN ملتزمة باستثمارها في المنطقة ودعم نجاح إقليم كوردستان".

وأشار إلى "إننا نقوم بتقييم أي تأثيرات تشغيلية محتملة وسنشارك التحديثات المناسبة عند توفرها".

من جهتها، أعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (ابيكور)، مساء الأربعاء، عن تعليق الإنتاج النفطي بسبب الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية في الإقليم.

وقالت الجمعية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميعة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR) تعلن عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت مواقع إنتاج النفط التابعة لشركات أعضاء الجمعية، وذلك يومي 15 و16 تموز/ يوليو الجاري".

وأضافت أن "هذه الهجمات شكّلت تهديداً مباشراً لحياة وسلامة العاملين، سواء من الكوادر العراقية أو الموظفين الأجانب من جنسيات مختلفة، كما تسببت بأضرار في عدد من المنشآت"، مبينة أن "المشغلين بدأوا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمرافق الإنتاج والمنشآت الحقلية، فيما أعلنت غالبية الشركات الأعضاء في الجمعية، بما فيها تلك التي لم تكن مستهدفة، عن إيقاف مؤقت للإنتاج".

ودعت الجمعية "كلاً من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة وأمن موظفيها ومنشآتها".

وكان مصدر أمني في دهوك، أفاد مساء الأربعاء، بتعرض حقل نفطي في المحافظة لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى انفجار عنيف وتصاعد النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حقل باعدري النفطي الواقع في قضاء شيخان تعرض لهجوم بطائرة مسيرة وأسفر عن انفجار عنيف تصاعدت على إثره ألسنة اللهب والدخان داخل الحقل النفطي".

وأضاف أن "هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال ساعات للمنشآت النفطية في دهوك".

وشهد الأسبوع الجاري هجمات متكررة للحقول النفطية في محافظات أربيل والسلمانية ودهوك.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، بأن أربع طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت بهجمات منفصلة ثلاثة حقول نفطية في إدارة منطقة زاخو المستقلة، ومحافظة دهوك.

وقال الجهاز في بيان، إنه في الساعة الـ6:00 صباحاً، والـ6:15 دقيقة هاجمت طائرتان مسيرتان مفخختان حقل نفط شركة DNO في بيشخابور التابع لإدارة زاخو المستقلة.

وكذلك في تمام الساعة الـ7:00 وعن طريق طائرة مسيرة مفخخة أيضاًً تعرض حقل نفط شركة DNO في طاوكي التابع لإدارة زاخو الى هجوم دون ان يسفر عن خسائر بالأرواح، وفقا لبيان الجهاز.

وفي بيان ثان قال الجهاز، إنه في الساعة الـ7:14 دقيقة هاجمت طائرة مسيرة مفخخة ايضا حقل "هاند اويل" الأمريكي بمنطقة "باعدرى" التابع لقضاء شيخان في محافظة دهوك، مؤكداً ان الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية او اضرار مادية.

وتعرض حقلا "خورمالة" و"سرسنك" النفطيين في محافظتي أربيل ودهوك، أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، لهجمات منفصلة بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقاً لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.

ويوم أمس أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن طائرات مسيّرة استهدفت حقلين نفطيين في إقليم كوردستان، واعتبر الهجمات اعتداءً مباشراً على مصالح العراق واستقراره.

واليوم أعلنت شركة DNO النرويجية، إيقاف إنتاج النفط في حقلي "طاوكي"، و"بيشخابور" في إدارة منطقة زاخو المستقلة التابعة لاقليم كوردستان العراق بشكل مؤقت بعد استهدافهما بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستستأنف إنتاج النفط من الحقلين النفطيين بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت بهما جراء الهجمات بالطائرات المسيرة، مؤكدة أن الهجمات لم تسفر عن خسائر بالأرواح.

وأضافت أن انفجاراً وقع في مستودع صغير للنفط في حقل طاوكي، وآخر في منشآت إنتاج في حقل بيشخابور.

وتعرضت الحقول النفطية في إقليم كوردستان، لهجمات بالطائرات المسيرة خلال الايام الماضية، واستمرت حتى مساء اليوم الأربعاء، دون الكشف عن الجهة التي تنفذ عمليات الاستهداف، من قبل الاجهزة الامنية المختصة.