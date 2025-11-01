حصري.. الديمقراطي الكوردستاني: سنحصد مليون صوت في الانتخابات

شفق نيوز- أربيل

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار سويلي، يوم السبت، أن حزبه يتوقع تحقيق فوز أكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية للدورة السادسة.

وقال سويلي، لوكالة شفق نيوز، إنهم "سعداء بأجواء الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي اتسمت بالانضباط والالتزام بمبادئ ديمقراطية رصينة وضعها الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "الحملة الانتخابية الحالية كانت ناجحة إلى حد كبير بفضل القوانين والتعليمات التي وضعها الحزب لضمان تنافس شفاف وبعيد عن التوتر والنعرات"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني متفائل بتحقيق نحو مليون صوت خلال هذه الانتخابات".

وتابع سويلي، حديثه قائلاً: "نثق تماماً بكلام الرئيس نيجيرفان بارزاني الذي قال إننا سنحصد مليون صوت، وكلنا ثقة بأننا سنصل إلى هذا الطموح، فالمعطيات الحالية تؤكد أننا سنتقدم بعدد المقاعد مقارنة بالدورات السابقة".

وفي ما يتعلق بالأصوات التي تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات، أوضح أن "هناك بعض الأطراف التي تتناول موضوع التأجيل، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بإجرائها في موعدها المحدد"، مبيناً أن "المشهد السياسي العراقي ولا سيما في الساحة الشيعية، يشهد صراعاً بين محورين كبيرين أحدهما يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والآخر رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، لكن لا توجد أي مؤشرات أو بيانات رسمية تؤكد نية تأجيل الانتخابات".

وأشار سويلي، إلى أن "تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان سيتم بعد إجراء الانتخابات مباشرة، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حراكاً سياسياً مكثفاً للبدء بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة".

وختتم حديثه بالقول إن "ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بخصوص توزيع المناصب والمعطيات الخاصة بتشكيل حكومة إقليم كوردستان سيبقى كما هو، ولن يطرأ عليه أي تغيير، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.