حصة الطلبة في الكليات العسكرية على طاولة مباحثات البيشمركة والدفاع الاتحادية 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن وفدا عسكريا رفيع المستوى من وزارة الدفاع العراقية زار الإقليم وشدد على أهمية توسيع التعاون مع الجيش العراقي في جميع المجالات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس أركان وزارة البيشمركة العميد الركن عيسى عزير استقبل، اليوم، نائب رئيس أركان عمليات الجيش العراقي العميد قيس خلف والوفد المرافق، مبينا أن اللقاء الذي تم بحضور نائبي رئيس الأركان للإدارة والميرة وعمليات البيشمركة وأمين سر رئاسة الأركان ومدير العمليات ومدير التنسيق والعلاقات في البيشمركة ومن الوفد الضيف أمين سر الميرة في الامانة العامة وأمين سر مجلس الدفاع ومدير ادارة الضباط في وزارة الدفاع.

واضاف البيان انه جرت خلال الاجتماع مناقشات مكثفة حول العلاقات الحالية بين الجانبين والخطوات الأخيرة في التبادل الإداري ومراكز التنسيق وحصص طلاب البيشمركة في الكليات العسكرية وكلية الأركان وكلية القيادة في مراكز التعليم العسكري في وزارة الدفاع العراقية، مضيفا انه تم التطرق إلى أهمية العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي.

واشار البيان الى ان رئيس هيئة أركان وزارة البيشمركة عبر خلال الاجتماع عن سروره أن وزارة البيشمركة تتمتع بعلاقات جيدة وقوية مع وزارة الدفاع العراقية والجيش العراقي على جميع المستويات وأن وزارة البيشمركة تعمل على زيادة تحسين هذه العلاقات ومحاولة تنسيق العلاقات وتعزيزها، لافتا الى ان الجانبين بحاجة إلى تنسيق أفضل والعمل على حماية الناس والاراضي في مناطق الفراغ الأمني بين الجانبين وتحسين الوضع الأمني وهزيمة ومواجهة تهديد داعش في هذه المناطق.

ونوه البيان الى ان الاجتماع خلص الى تفاهم مفصل وموضوعي حول عملية مشاركة القوات في العمليات، وحصة الكورد والبيشمركة في مراكز التعليم العسكري العالي وتوثيق وتوسيع التبادل والتعاون الإداري بين البيشمركة والدفاع.