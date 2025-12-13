نفوق نحو 400 ألف سمكة كبيرة جراء اجتياح الفيضانات لأحواض تربية الاسماك في اربيل

شفق نيوز - أربيل

أعلن مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لوزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم السبت، نفوق نحو 400 ألف سمكة جراء اجتياح الفيضانات للمئات من احواض تربية الاسماك في قضاء "كويسنجق" التابع لمحافظة اربيل.

جاء ذلك في احصائية صادرة عن المركز بشأن السيول الجارفة التي ضربت مناطق ومدن في الإقليم في منتصف الأسبوع الماضي وخلفت ضحايا ومصابين اضافة الى اضرار مادية جسيمة.

ووفقا للاحصائية، فإن 379 الفاً، و900 سمكة كبيرة الحجم قد نفقت اثر الفيضانات التي دمرت 300 حوض لتربية الأسماك في ناحية "طق طق".