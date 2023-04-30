إحصائية .. إقليم كوردستان يضم أكثر من 8 آلاف مركز ودور عبادة لمختلف الأديان

شفق نيوز/ أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الأحد، أن الإقليم يضم أكثر من 8 آلاف مركز ودور عبادة لمختلف الأديان، معتبرا أن هذا الأمر يدل على ترسيخ التعايش المشترك بين المكونات كافة في كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر التعايش القوميات والمكونات الذي انعقد في مدينة اربيل، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال صادق في كلمته، إن مختلف الأديان والطوائف والمذاهب والمكونات تعيش على ارض كوردستان، ولا توجد لدينا أي مشكلة دينية أو طائفية

وأضاف أن هناك 8 آلاف مركز ومعابد ودور عبادة لمختلف الأديان في اقليم كوردستان وهذا دليل على التعايش بين الأديان في الاقليم.

بدوره قال رئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل أوميد خوشناو في كلمة القاها خلال المؤتمر، إن "المنطقة التي نعيش بها مليئة بمشكلة العنف، ودائما يتم استهدافها من قبل المتطرفين، لكن موضوع التعايش المشترك أحد المكتسبات لإقليم كوردستان وهو محل افتخار بالنسبة لنا".

وأردف بالقول "صحيح ان الوضع في اقليم كوردستان طبيعي، وان أعداد اللاجئين والنازحين في تضاؤل، ولكنه لغاية اليوم يتواجد أكثر من 350 الف لاجئ ونازح ضمن الحدود الإدارية لمحافظة اربيل من باقي أجزاء كوردستان ومناطق وسط وجنوب العراق ومن مختلف الأديان والمذاهب والأعراق من الذين تعرضوا للمصائب وهم يمارسون حياتهم في إقليم كوردستان.

وقال أيضا إنه عندما تزايدت أعداد اللاجئين والنازحين في اربيل واقليم كوردستان كافة لم يتعرض أي لاجئ ونازح للعنف وهذا ما يبعث على الفخر، ونحن نرى أن في البلدان المتقدمة عندما تزداد فيها أعداد اللاجئين تقع حوادث عدم تقبل الآخر .

وأكد خوشناو ان الحكومة والمؤسسات الامنية والخدمية في الاقليم كانت ولا تزال في خدمة النازحين واللاجئين لكي يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

واثنى محافظ اربيل، على القانون رقم 5 للعام 2015 حماية حقوق المكونات المشرع من قبل برلمان كوردستان.