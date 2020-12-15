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إحصائية عن تعداد قرى توقف اعمارها جراء تواجد pkk في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T09:22:49+0000
إحصائية عن تعداد قرى توقف اعمارها جراء تواجد pkk في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصادر في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان أكثر من 500 قرية في اقليم كوردستان توقفت عمليات تأهيل واعمار البنى التحتية فيها جراء تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني فيها.

وقال المصادر لوكالة شفق نيوز، ان القرى موزعة على ثلاث محافظات في الاقليم على النحو الاتي: 304 في دهوك، 177 في اربيل، 34 في السليمانية.

واضافت المصادر ان الصراع بين الحزب والجيش التركي المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود عطل اعادة اعمار وتأهيل ما مجموعه 515 قرية في تلك المحافظات.

وتكررت دعوات المسؤولين الحكوميين والمحليين في اقليم كوردستان المطالبة بإنسحاب حزب العمال الكوردستاني المناوئ للنظام في انقرة من اراضي الاقليم الا انها لم تجد آذانا صاغية.

و ازادات مؤخرا الصدامات المسلحة بين عناصر pkk والجيش التركي وحتى مع قوات البيشمركة واسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتهجير العشرات من سكان القرى الحدودية المحاذية لتركيا.

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