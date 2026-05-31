إحصائية رسمية.. أكثر من 112 ألف سائح زاروا أربيل وتسجيل ثلاث جرائم قتل خلال العيد

أعلنت مديرية السياحة في أربيل، يوم الأحد، الإحصاءات العامة لعدد السياح خلال عطلة عيد الأضحى في عاصمة إقليم كوردستان.

ونقلت المحافظة في بيان عن المديرية، أنه فيما يتعلق بالخطة السياحية لأيام عيد الأضحى، فقد تم تنفيذ جميع الترتيبات بنجاح وفقاً للخطة الموضوعة، بما في ذلك تشكيل لجان خاصة لتقديم الخدمات اللازمة للسياح عند نقاط التفتيش وتوزيع أرقام الهواتف لمعالجة أي حادث أو مشكلة قد تواجههم، مؤكدة أن أربيل استقبلت 112,657 سائحاً دخلوا المحافظة عبر بواباتها خلال العطلة وتوجهوا إلى الأماكن السياحية.

الحوادث الجنائية

من جهتها، أكدت مديرية شرطة أربيل، أن جميع القوات التابعة لها في الإدارات والأقسام كافة كانت في حالة تأهب قصوى خلال عيد الأضحى، مشيرة إلى نجاح الخطط المعدة مسبقاً لهذه المناسبة بمشاركة 113 ضابطاً و1532 عنصراً.

وأفادت بتسجيل ثلاث جرائم قتل (رجال ونساء)، بالإضافة إلى عدة حالات شجار، وأربع حالات سرقة متفرقة.