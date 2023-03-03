إحصائية جديدة.. 70% من أهالي سنجار يفضلون البقاء في مخيمات دهوك

شفق نيوز / أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عيش 70% من أهالي سنجار في مخيمات النازحين ضمن المحافظة.

وكشف مدير دائرة الهجرة والمهجرين ديان جعفر، عن أسباب بقاء النازحين في المخيمات، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بالإشارة إلى "عدم وجود الأمن والأمان، إضافة إلى وجود قوات غير قانونية تتحكم بشؤون القضاء، ومنها عناصر حزب العمال الكوردستاني والأطراف الموالية لها".

وأكد جعفر، أن "في حال جرى تنفيذ اتفاقية سنجار التي أبرمت بين بغداد وأربيل، فسيعود أهالي سنجار إلى مناطقهم".

في سياق متصل، عادت نازحة من سنجار إلى أحد مخيمات النزوح في دهوك، مجدداً، بسبب الأوضاع الراهنة في القضاء، وعدم الشعور بالأمان.

وأشارت النازحة، إلى أن "وضع سنجار صعب جداً ولا أمان فيه، وكذلك ليس توجد خدمات كهرباء وماء وإعمار"، مردفة بالقول: "بقيت هناك لسنة لكني عدت مجدداً إلى المخيم".

بدوره، أكد المواطن خيري (نازح آخر من سنجار) رفضه العودة إلى القضاء، مشيراً إلى أن "عودة أهالي سنجار صعبة جداً بسبب وجود صراعات سياسية وأمنية من قبل القوى والأحزاب التي تسيطر على القضاء".

وتابع: "لهذه الأسباب لا يستطيع أهالي سنجار، العودة إلى مناطقهم، ويفضلون البقاء في مخيمات النزوح، أهون عليهم من عدم لشعور بالأمان هناك".

وبحسب آخر إحصائية لدائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، يوجد أكثر من 300 ألف نازح يعيشون في 15 مخمياً في دهوك، منذ أكثر من 9 سنوات، بعد أن اجتاح تنظيم داعش مناطقهم في سنجار عام 2014.