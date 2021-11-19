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إحصائية جديدة .. انتحار ومقتل عشرات الرجال بسبب عنف النساء في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-19T07:58:06+0000
إحصائية جديدة .. انتحار ومقتل عشرات الرجال بسبب عنف النساء في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن اتحاد رجال كوردستان يوم الجمعة عن ازدياد حالات العنف التي تمارسها النساء ضد الرجال، وتسجيل مئات الشكاوى من قبل الرجال ضد زوجاتهم.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن (٥١) رجلاً انتحروا فيما قتل (٦) رجال على يد زوجاتهم أو بتحريض منهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد برهان علي "تلقينا خلال هذا العام شكاوى كثيرة جدا بخصوص اعتداءات نفسية وجسدية مورست بحق أزواج من قبل زوجاتهم".

واضاف البيان ان حالات العنف التي تعرض لها الرجال متنوعة بين الطرد، والاعتداءات الجسدية والتدخل من قبل أقارب الزوجة، والخيانة الزوجية، وحالات الضغط النفسي الجنسي، ومنع الزوج من المصروف، ومنع الاب من رؤية الأطفال.

وساهمت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف باقليم كوردستان في ارتفاع حالاتَ العنف الزوجي وتفريق الأسر وتفككها.

وتأسس اتحاد رجال كوردستان عام 2008 وهو الاتحاد الوحيد في اقليم كوردستان والعراق وهو يدافع عن حقوق الرجال ضد ممارسات زوجاتهم.

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