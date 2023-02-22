إحصائية بمشاريع العمل والعاملين الأجانب والخدم في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للضمان الاجتماعي، التابعة لوزارة العمل في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وجود أكثر من 38 ألف مشروع، و138 ألف عامل بالإقليم، بينهم 115 ألفاً من المواطنين الكورد.

وقال مدير عام العمل والضمان الاجتماعي في الوزارة، عارف حيتو، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "خلال العام الماضي، كانت هناك أكثر من 22 زيارة لمتابعة طبيعة العمل في المشاريع"، لافتاً إلى أن "خلال العام الحالي جرى تأمين الضمان الاجتماعي، لـ27 عامل في إقليم كوردستان".

وأضاف حيتو، أن "العام الماضي جرى تقييم أكثر من خمسة آلاف مشروع عمل في الإقليم، كما كانت هناك أكثر من 194 مليار دينار عراقي كسيولة ضمن صندوق الضمان، صرف منه أكثر من 25 ملياراً لتوفير الضمان للعمال في كوردستان".

وأوضح أن "صندوق الضمان يحتوي الآن على 860 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "معظم المشاريع تقع ضمن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وخلال السنة الماضية دخلت أكثر من 7148 خادماً معظمهم من الإناث، من دول الفلبين وباكستان".