إحصائية بضحايا 30 عاماً من الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "سي بي تي" الأمريكية بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إحصائيات تظهر عدد الضحايا الكورد المدنيين نتيجة القصف الإيراني والتركي على مناطق الإقليم، خلال 30 عاماً الماضية.

وذكرت المنظمة الأمريكية، في تقرير لها اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنّ "عدد الضحايا الذين يشمل القتلى والجرحى بلغ 850 شخصاً خلال المدة آنفة الذكر، معظمهم من محافظة دهوك، وذلك نتيجة للهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كوردستان".

واشارت المنظمة، إلى "بذل جهود جبارة لتقديم التعويضات لذوي الضحايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف معاناة الشعب الكوردي المتأثر بالنزاعات المسلحة".

يشار إلى أن المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، شهدت صراعاً مسلحاً على مدى عقود بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني، مع تواجد شبكات مسلحة وتنفيذ هجمات بالطائرات والمدافع الثقيلة، وبموازاة ذلك، يشهد الإقليم صراعا مسلحاً آخر بين إيران والأحزاب المعارضة لها.