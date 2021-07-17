إحصائية برلمانية: أكثر من 60 ألف شخص هاجروا من إقليم كوردستان خلال عام

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكوردستانية في برلمان كوردستان كاروان گـزنیي يوم السبت أن أكثر من 60 ألف شخص غادروا إقليم كردستان خلال العام الماضي، مضيفاً أنه قد تم احتجاز حوالى 700 شخص من المهاجرين في بلدان بلغاريا وبيلاروسيا وصربيا .

وقال البرلماني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن العشرات من أولئك الأشخاص كانوا ضحايا الطريق إلى بلدان المهجر.

وتابع بالقول: إن من الأسباب الرئيسية للهجرة هي انعدام فرص العمل، وعدم وجود ضمان لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وسوء المعاملة والإهمال، والتقصير الحكومي".