سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحصائية برلمانية: أكثر من 60 ألف شخص هاجروا من إقليم كوردستان خلال عام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T08:40:04+0000
إحصائية برلمانية: أكثر من 60 ألف شخص هاجروا من إقليم كوردستان خلال عام

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكوردستانية في برلمان كوردستان كاروان گـزنیي يوم السبت أن أكثر من 60 ألف شخص غادروا إقليم كردستان خلال العام الماضي، مضيفاً أنه قد تم احتجاز حوالى 700 شخص من المهاجرين في بلدان بلغاريا وبيلاروسيا وصربيا .

وقال البرلماني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن العشرات من أولئك الأشخاص كانوا ضحايا الطريق إلى بلدان المهجر.

وتابع بالقول: إن من الأسباب الرئيسية للهجرة هي انعدام فرص العمل، وعدم وجود ضمان لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وسوء المعاملة والإهمال، والتقصير الحكومي".

related

برلمان كوردستان يأمل إقرار الموازنة الاتحادية للمضي في المصادقة على موازنة الإقليم

Date: 2021-03-31 07:32:51
برلمان كوردستان يأمل إقرار الموازنة الاتحادية للمضي في المصادقة على موازنة الإقليم

كوردستان: نعمل على منع اقرار قوانين لا تنسجم مع النظام الفيدرالي

Date: 2019-09-02 18:30:55
كوردستان: نعمل على منع اقرار قوانين لا تنسجم مع النظام الفيدرالي

كورونا .. 26 وفاة و605 اصابات جديدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-18 11:12:35
كورونا .. 26 وفاة و605 اصابات جديدة في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 222 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-12-15 12:01:38
اقليم كوردستان يعلن 222 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة الاربعاء

Date: 2019-10-21 11:21:44
برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة الاربعاء

لليوم الثاني .. لا وفيات بكورونا في إقليم كوردستان مع 59 إصابة جديدة

Date: 2021-02-11 10:37:52
لليوم الثاني .. لا وفيات بكورونا في إقليم كوردستان مع 59 إصابة جديدة

إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتخطى 150 الفاً و4000 حالة وفاة

Date: 2021-04-29 12:44:32
إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتخطى 150 الفاً و4000 حالة وفاة

برلمان كوردستان يثمن إدراج تاريخ الكورد ضمن مناهج الدراسة في فرنسا

Date: 2020-09-10 14:16:22
برلمان كوردستان يثمن إدراج تاريخ الكورد ضمن مناهج الدراسة في فرنسا