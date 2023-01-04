إحصائية .. المدانون بالإرهاب أعلى معدل للنزلاء والمحكومون بالاعدام بالمئات في سجون كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إحصائية شاملة لعدد النزلاء في السجون الاصلاحية للعام 2022.

وقال المدير للمديرية إحسان عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان حكومة اقليم كوردستان تمنح اجازات منزلية للنزلاء في سجون الإصلاح ممن أكملوا 25 بالمئة من المحكومية حيث أن كل 3 أشهر يذهبون أسبوعا واحداً بين أُسرهم بكفالة ضامنة.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى إحصائية بأعداد النزلاء في السجون بحسب المواد الجزائية المدانين بها، حيث كانت لقضايا الإرهاب حصة الأسد بـ1550 نزيلا، وجاءت المخدرات ثانيا 922 نزيلا من بينهم 321 متاجرا، و621 متعاطيا.

وأما السرقة فقد بلغ عدد السجناء المدانين بهذه الجريمة 551 نزيلا فيما كانت عقوبة الإعدام 441 نزيلاً.

وقال عبد الرحمن ايضا ان اعلى معدل للنزلاء هم للمدانين بقضايا الإرهاب، مبديا أسفه إزاء ارتفاع معدل النزلاء المدانين بالمتاجرة والتعاطي للمخدرات، مردفا بالقول ان المديرية وبالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة المخدرات لأن هذه المواد تهدد المجتمع وتمزق نسيجه.