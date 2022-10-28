إحصائيات صادمة لتعنيف الرجال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن اتحاد رجال كوردستان، يوم الجمعة، عن عدد الشكاوى التي تم تسجيلها نتيجة لتعنيف الرجال في الإقليم خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد برهان علي فرج، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "خلال الفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/10/1، تم تسجيل 387 شكوى عنفية من قبل الرجال في مختلف مناطق إقليم كوردستان".

وأضاف فرج، أن "39 حالة انتحار للرجال جرى تسجيلها خلال هذه الفترة، و4 حالات قتل للرجال عن طريق النساء أو بمساعدة النساء"، مؤكداً أن "الاحصائيات لهذه الفترة من هذا العام لم تكن متفاوتة مع احصائيات نفس هذه الفترة من العام الماضي، وأن الشكوى ومظاهر العنف لم تكن أقلاً من العام الماضي".

وعن أسباب زيادة حالات العنف ضد الرجال في كوردستان، لفت برهان، إلى أن "الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وعدم تطبيق القوانين بصورة جيدة في المجتمع تسببت بزيادة مظاهر العنف في الأسر الكوردية هنا في كوردستان".

وبشأن أنواع العنف الذي يتعرض لها الرجال في كوردستان، أوضح رئيس اتحاد رجال كوردستان، أن "نوعين للعنف، الأول جسدي والثاني نفسي، ففي جميع مناطق العالم تكثر حالات العنف الجسدي ضد المرأة، أما العنف النفسي فيكثر ضد الرجال والمتضمنة تدخل أهل الزوجة في حياة الأسرة وكثرة طلبات الطلاق من قبل النساء، إضافة إلى القوانين المتعلقة بقضايا الزواج ومن أهمها حضانة الأطفال والنفقة الشهرية".

وعن إبعاد الرجال من المنازل، أردف برهان علي، بالقول: "إبعاد الرجال من المنازل تكون على نوعين، الأول للرجال متوسطي العمر وخصوصاً حينما تكثر المشكلات الأسرية داخل الأسرة يكون الرجال أكثر عرضة للإخراج من المنازل، أما النوع الثاني فتشمل كبار السن من الرجال وهي حينما تتخلف الأسر من إعانة كبار السن من الرجال وتوطينهم في المصحات أو دور إيواء المسنين".