إحصائيات "صادمة" عن العنف ضد الرجال في كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

كشف سكرتير اتحاد رجال كوردستان برهان علي، يوم السبت، عن تسجيل أرقام وصفها بـ"الصادمة" بشأن مظاهر العنف ضد الرجال في الإقليم.

وقال علي في تصريح لوكالة وكالة شفق نيوز، إن البيانات المسجلة خلال الفترة من كانون الثاني 2026 ولغاية الخامس عشر من شهر نيسان الجاري، تشير إلى 186 شكوى عنف ضد الرجال، إلى جانب 27 حالة انتحار، و6 حالات قتل ناجمة عن مشاكل أسرية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تصاعداً مقلقاً في الظاهرة.

وأضاف أن الأسباب تقف عند مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب في إقليم كوردستان، والتي أثرت بشكل مباشر على الاستقرار الأسري، فضلاً عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا على طبيعة العلاقات داخل الأسرة، إلى جانب تدخل بعض أفراد العائلة، ولا سيما أهل الزوجة، في النزاعات الأسرية.

وأوضح علي أن الضغوط المعيشية المتزايدة أسهمت في رفع مستويات التوتر داخل الأسر، ما أدى في بعض الحالات إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى عنف أو حتى نهايات مأساوية.

وختم حديثه بالقول، إن هذه الظواهر باتت أكثر بروزاً مقارنة بالسنوات السابقة.

ويرى مختصون اجتماعيون، أن تصاعد العنف ضد الرجال يعكس تحولات عميقة في بنية الأسرة داخل إقليم كوردستان، في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وتغير أنماط الحياة.

كما يشير المختصون، إلى أن التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة الاحتكاك والخلافات داخل الأسرة.