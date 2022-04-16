إحصائيات شرطة السليمانية: اعتقال 100 متهم خلال 45 يوما

شفق نيوز / أعلنت شرطة محافظة السليمانية، يوم السبت، عن إحصائية اطلعت عليها شفق نيوز، بشكل حصري، تمثلت باعتقال 100 متهم بقضايا مختلفة خلال مدة 45 يوماً فقط، وبعضهم كان مطلوباً منذ تسعينات القرن الماضي.

ووفق متابعات قام بها فريق وكالة شفق نيوز؛ للبيانات والإحصاءات الرسمية التابعة لمديرية شرطة محافظة السليمانية "تبين أن خلال الفترة الممتدة منذ الأول من شهر آذار المنصرم ولغاية الرابع عشر من شهر نيسان الجاري تم إلقاء القبض على 100 متهم بتهم مختلفة، إذ شهد شهر آذار اعتقال 67 متهماً في 33 نشاط لشرطة السليمانية، في حين شهد الفترة من الأول من نيسان وحتى الرابع عشر منه اعتقال 33 متهماً آخرين".

من جهته أوضح المتحدث بإسم مديرية شرطة محافظة السليمانية سركوت أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض المتهمين تم إلقاء القبض عليهم وفقا لمذكرات قبض كانت صادرة بحقهم منذ تسعينيات القرن الماضي"، مبيناً أن "نوعية التهم كانت متنوعة بين جرائم القتل والسرقة والاحتيال والشعوذة والسحر والمخدرات والمشاجرة التهريب وغيرها".

فيما أكد مواطنون التقتهم وكالة شفق نيوز؛ ان "شرطة السليمانية تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على أمن وحياة المواطنين وأن منتسبيها يعملون بجهد واضح من أجل الحفاظ على أمن المدينة خصوصاً وأن السليمانية يزورها يوميا مئات السياح من مختلف مناطق العراق".

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أكدت، يوم الخميس الماضي، ان مديرية شرطة السليمانية تأتي بالمرتبة الأولى بين مديريات الشرطة في محافظات الإقليم في جهودها لحماية المواطنين.