إحصاء كوردستان تعلن قبول 19 ألف شخص للمشاركة في التعداد العام

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن أسماء المقبولين للعمل كعدادين في التعداد العام للسكان في العراقي الذي سيجري الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن 19 ألف عداد تم قبولهم للمشاركة في التعداد السكاني بمحافظات ومدن إقليم كوردستان ضمن العملية التي تشمل جميع مناطق العراق خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضحت أن العدادين موزعين على محافظات السليمانية، وأربيل، ودهوك، وحلبجة، والإدارات المستقلة رابرين، وسوران، وكرميان، وزاخو.

ونشرت الهيئة الأسماء في روابط خاصة يمكن الاطلاع عليها من خلال العنوان التالي: https://2u.pw/DcNbxjMl