إحصاء دهوك تؤكد انتهاء عملية التعداد السكاني قبل منتصف الليل

شفق نيوز/ أعلن مدير إحصاء دهوك، جيافان عبد الرزاق، يوم الجمعة، اقتراب عملية التعداد السكاني في المحافظة من نهايتها.

وبحسب عبد الرزاق، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، لم يتبق سوى نسبة قليلة من العملية التي ستنتهي بالكامل مساء اليوم، مؤكداً عدم استثناء أي مواطن من عملية التسجيل.

وفيما يتعلق بالعائلات التي لم تزرها فرق التعداد حتى الآن، المسؤول المحلي، المواطنين إلى "الاتصال بالخط الساخن 567"، ونظرا للضغط الكبير على الخط الساخن نصح المواطنين بالتحقق أولا من وجود االعدادين في منطقتهم قبل اللجوء إلى الاتصال.

وعن المشكلات التقنية، أوضح عبد الرزاق، أن معظم المشكلات المتعلقة باجهزة التابلت المستخدمة في التعداد قد تم حلها، وجرى استبدال الأجهزة المعطلة على الفور، مشيراً إلى أن المناطق المتبقية تتركز في وسط مدينة دهوك، وأن العملية ستنتهي بحلول منتصف الليل.