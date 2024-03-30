حشود من المسيحيين يحيون (صلاة القداس) في كنيسة مار يوسف بأربيل (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت، قداساً من قبل المكون المسيحي، بمناسبة عيد القيامة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "صلاة القداس اقيمت في كنيسة مار يوسف بقضاء عنكاوا في مدينة اربيل".

واضاف مراسلنا ان "مراسم صلاة القداس شارك فيها العديد من ابناء المكون المسيحي اضافة إلى شخصيات حكومية من الإقليم".

عيد القيامة وكما يعرف بأسمائه العديدة واشهرها عيد الفصح وهو العيد الكبير عند جميع الطوائف المسيحية وأعظمها.

وفي هذا العيد يحتفل المسيحيون بقيامة المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث من بعد صلبه وموته، وبهذا العيد ينتهي الصوم الأربعيني في الديانة المسيحية.