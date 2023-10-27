"حسابي" في كوردستان يضم مصرفاً عراقياً جديداً إلى المشروع

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انضمام المصرف الأهلي العراقي (NBI)، إلى مشروع حسابي المالي الإلكتروني.

ووصل عدد المصارف المشاركة في هذا المشروع، إلى خمسة مصارف وهي (آشور، وبنك بيروت، والبلاد العربية BBAC، ومصرف جيهان، ومصرف آر تي (RT)، والمصرف الأهلي العراقي (BNI).

وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود حكومة الإقليم المتواصلة لتوسيع نطاق عمل مشروع حسابي، وبالتالي تقديم مزيد من الخدمات للمشتركين والمستفيدين والموظفين.

وتصب هذه الخطوة، في سياق تعزيز المنافسة السليمة في قطاع المصارف والخدمات المالية، في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة إلى مواصلة تقديم وعرض التوضيحات حول الرسوم والعروض المقدمة من قبل تلك المصارف.

وتتوقع حكومة إقليم كوردستان، توسيع شراكتها مع المصرف الأهلي العراقي والمصارف الأخرى، ومن المؤمل أن يتم العمل بنظام الدفع الرقمي الإلكتروني للمواطنين اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهو ما سيشجع ويحفز مصارف أخرى للمشاركة في مشروع حسابي.