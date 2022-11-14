حزب إيراني معارض يعلن مقتل اثنين من عناصره بقصف الحرس الثوري شمال اربيل

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض، يوم الاثنين، عن مقتل 2 من عناصره جراء القصف الذي استهدف مقاره شمال اربيل.

جاء ذلك في منشور للحزب على موقعه الالكتروني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وأفصح خلاله عن أسماء القتيلين وهما "ريبوار عبدي، آسو توانا".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وأدان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني القصف، وقال إنه "يعد انتهاك لسيادة الاقليم".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وأسفر القصف أيضاً عن وفاة مواطن مدني من سكان قضاء كويسنجق بسبب توقف قلبه عن النبض بعد بدء القصف الإيراني.